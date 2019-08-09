KASTAMONU KALDIRIMA ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARAÇ, BEBEK ARABASINA ÇARPTI
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Kastamonu'da, kontrolden çıkan hafif ticari aracın, kaldırımda yürüyen baba ile içinde 1,5 yaşında bebeği bulunan bebek arabasına çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.
Kastamonu Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:42 Kaynak: DHA
'da, kontrolden çıkan hafif ticari aracın, kaldırımda yürüyen baba ile içinde 1,5 yaşında bebeği bulunan bebek arabasına çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. Baba ve bebeği, şans eseri yaralanmadı.
Kaza, sabah saatleride kent merkezinde Belediye Caddesi'nde meydana geldi. Mahir B. yönetimindeki hafif ticari araç, iddiaya göre direksiyonun kilitlenmesi sonucu, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, kaldırımda yürüyen baba ve içinde bebeği bulunan bebek arabasına çarptı. Kaza, caddede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde baba ve bebek arabasının, aracın çarpmasıyla savrulduğu görüldü. Kazada, şans eseri yaralanan olmazken, polis tutanak tuttu.
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