Kastamonu kanyona düşen karacayı belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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Kastamonu kanyona düşen karacayı belediye ekipleri kurtardı
6 saat önce
KASTAMONU Kanyona düşen karacayı belediye ekipleri kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:58 Kaynak: DHA
KASTAMONU Kanyona düşen karacayı belediye ekipleri kurtardı
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