KASTAMONU - Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

KASTAMONU - Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

15.02.2021 14:00

Kar yağışı Arabalarını kardan kurtarmaya çalışan vatandaşlar Kastamonu, dünden bu yana etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü.

Kar yağışı

Arabalarını kardan kurtarmaya çalışan vatandaşlar Kastamonu, dünden bu yana etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü. Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bozkurt ilçesinde zaman zaman tipiye dönerek devam eden yağış nedeniyle ilçe merkezinde belediye ekipleri, köy yollarında ise Özel İdare ekipleri ana yolları açık tutmaya çalışıyor.

Araç trafiğinin güçlükle sürdürülebildiği bölgede jandarma ve trafik ekipleri, sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 25 santimetreyi bulurken, ilçenin yüksek rakımlı köylerinde ise 80 santimetreye ulaştı.

Abana ilçesinin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu.

KASTAMONU - Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
KASTAMONU - Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
KASTAMONU - Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
KASTAMONU - Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Kastamonu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


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