Kastamonu, Karabük ve Bolu için gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika
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Kastamonu, Karabük ve Bolu için gök gürültülü sağanak uyarısı

26.08.2022 14:17
Kastamonu, Karabük ve Bolu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Kastamonu, Karabük ve Bolu'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kastamonu, Karabük ve Bolu'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğleden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Kaynak: AA

Kastamonu, Karabük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu, Karabük ve Bolu için gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kastamonu, Karabük ve Bolu için gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika
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