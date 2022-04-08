Kastamonu-Karabük yolunda çökme meydana geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu-Karabük yolunda çökme meydana geldi

08.04.2022 13:47
Kastamonu-Karabük yolunda çökme meydana geldi

KASTAMONU'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su seviyesi yükselen Araç Çayı'nın yanından geçen Kastamonu-Karabük yolunda çökme meydana geldi.

KASTAMONU'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su seviyesi yükselen Araç Çayı'nın yanından geçen Kastamonu- Karabük yolunda çökme meydana geldi.

Kastamonu'nun Araç ilçesi Yeşilova köyü mevkisinde gece boyu sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle Araç Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Çayın kenarından geçen Kastamonu- Karabük yolunun Karabük yönünde çökme meydana geldi. Karayolları ve jandarma ekipleri, yolun bir şeridinin yaklaşık 70 metrelik bölümünde yaşanan çökme nedeniyle önlem aldı. Karayolları ekipleri çöken alanda çalışma başlatırken, ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.Bu arada, Azdavay ilçesinde de sağanak sonucu derelerin taşması nedeniyle köy yollarında ulaşım aksadı.


Kastamonu-Karabük yolunda çökme meydana geldi
YORUMLAR
500
Yoğun sağanak ve kar suları heyelana sebep oldu: Karabük-Kastamonu karayolu çöktü Yoğun sağanak ve kar suları heyelana sebep oldu: Karabük-Kastamonu karayolu çöktü 8 yaşındaki çocuğun öldüğü kazada kusurlu bulunan sürücüsünün yargılanmasına devam edildi 8 yaşındaki çocuğun öldüğü kazada kusurlu bulunan sürücüsünün yargılanmasına devam edildi

Kastamonu, Karabük, Tragger, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kastamonu-Karabük yolunda çökme meydana geldi - Son Dakika


Son Dakika
13:45 Kılıçdaroğlu içeri alınmamıştı, Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama geldi: Tarım Bakanı'nı işaret ettik ama yine de geldi
13:35 Senatör olmaya hazırlanan Dr. Mehmet Öz'ün kişisel serveti dudak uçuklattı
13:32 Herkes Löw'ü bekliyor ama Ali Koç Jorge Jesus'la anlaştı
13:29 Baydöner'in Ramazan reklamı viral oldu: Aramızda yalnızca "onun" dertsiz olduğu şu günlerde...
13:17 9 yerinden bıçaklayıp öldürmeden önce, kadına 3 seçenek sunmuş: Seçeneklerden biri denize atlamak!
13:04 Bu kadarı filmlerde olur: 19 yıldır ailesini arayan genç, öz babası ve kardeşiyle aynı işyerinde çalışmış
12:53 Kendisine 7.5'ten 8 veren İmamoğlu'na Belediye Başkanı Yazıcı'dan gündem olacak sözler: 10 üzerinden sıfır veriyorum
12:39 Nagihan ve Nisa'nın "doping" tartışmasına eski yarışmacı Turabi de katıldı: Survivor hatasız yaşamaya elverişli değildir
12:34 Pazar ziyaretinde bulunan İmamoğlu ve vatandaşın diyaloğu dikkat çekti: Güzel mi fiyatlar?
12:31 Ukrayna'da tren istasyonuna saldıran Rusya'dan akıl almaz savunma: Silahları vurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 13:55:20. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu-Karabük yolunda çökme meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement