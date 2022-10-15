KASTAMONU - Köpeklerden kaçarken yaralanan karaca tedavisinin ardından doğaya salıverildi - Son Dakika
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KASTAMONU - Köpeklerden kaçarken yaralanan karaca tedavisinin ardından doğaya salıverildi

15.10.2022 16:12

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yaralı halde bulunan karaca tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yaralı halde bulunan karaca tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.

Konaklı köyü Ginolu Mahallesi'nde köpeklerin kovaladığı karacanın denize düştüğünü gören vatandaşlar, durumu Çatalzeytin Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen orman ekibince yaralı olarak kurtarılan karaca, Çatalzeytin Tarım ve Orman Müdürlüğünün veteriner hekimi tarafından muayene edildi.

Gerekli tedavilerinin yapılmasının ardından bir süre Orman İşletme Müdürlüğü binasında dinlendirilen karaca, Karamanlar mevkisinde ormanlık alana salıverildi.

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Kaynak: AA

Çatalzeytin, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Köpeklerden kaçarken yaralanan karaca tedavisinin ardından doğaya salıverildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: KASTAMONU - Köpeklerden kaçarken yaralanan karaca tedavisinin ardından doğaya salıverildi - Son Dakika
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