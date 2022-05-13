KASTAMONU - Lise öğrencilerinin hazırladığı "Afet ve insan" temalı resim sergisi açıldı - Son Dakika
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KASTAMONU - Lise öğrencilerinin hazırladığı "Afet ve insan" temalı resim sergisi açıldı

13.05.2022 22:50

Kastamonu'da, geçen yıl 11 Ağustos'ta yaşanan sel afetinin de işlendiği "Afet ve insan" temalı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Kastamonu'da, geçen yıl 11 Ağustos'ta yaşanan sel afetinin de işlendiği "Afet ve insan" temalı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Abana İnönü Anadolu Lisesi öğrencilerinin resim öğretmeni Arzu Şensoy rehberliğinde hazırladığı ve 28 resmin yer aldığı sergi, Vali Avni Çakır, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, Abana Belediye Başkan Yunus Akgül, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ekrem Küçükbayram ile vatandaşların katılımıyla kentteki bir alışveriş merkezinde açıldı.

Çakır, sergide emeği geçenleri tebrik ederek, bir daha geçen yıl yaşadıkları gibi acıların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Resim öğretmeni Şensoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, sergide 28 öğrencinin eserlerinin yer aldığını belirterek, "Bozkurt'ta bir sel felaketi yaşadık ve hepimiz mağdur olduk. Öğrencilerimizden de etkilenenler oldu. Okul açıldığında bu konuda çalışmayı düşündük. Bozkurt'tan ve Abana'dan öğrencilerimiz var. Hepsi acılarını yansıttı. Acıyı anlatan birçok portremiz var. Kuru boya çalışması yaptık. Sanat, duyguların ifadesidir. Bizim yaşadığımız acı çok büyüktü." ifadelerini kullandı.

Daha sonra sergi alanında bulunan AFAD gönüllülük standını inceleyerek bilgi alan Vali Çakır ve beraberindekiler, Bozkurt ve Abana'daki selin görüntülerinin yer aldığı videoyu da izledi.

Sergi, 15 Mayıs Pazar gününe kadar açık kalacak.

KASTAMONU - Lise öğrencilerinin hazırladığı Afet ve insan temalı resim sergisi açıldı
KASTAMONU - Lise öğrencilerinin hazırladığı Afet ve insan temalı resim sergisi açıldı
KASTAMONU - Lise öğrencilerinin hazırladığı Afet ve insan temalı resim sergisi açıldı
KASTAMONU - Lise öğrencilerinin hazırladığı Afet ve insan temalı resim sergisi açıldı

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Anadolu Lisesi, Kastamonu, Bozkurt, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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