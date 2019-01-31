Kastamonu Merkezli 3 İlde Sahte Sağlık Raporu Operasyonu: 18 Gözaltı
1 saat önce
Kastamonu polisinin sahte sağlık raporu düzenleyerek kamu kurumlarını zarara uğrattıkları gerekçesiyle 3 ilde çeşitli meslek gruplarına yönelik yaptığı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu
polisinin sahte sağlık raporu düzenleyerek kamu kurumlarını zarara uğrattıkları gerekçesiyle 3 ilde çeşitli meslek gruplarına yönelik yaptığı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu merkezli 3 ilde operasyon gerçekleştirdi. Kastamonu merkezli gerçekleşen operasyonda İstanbul
ve Kocaeli
illerinde görev yapan çeşitli meslek guruplarından 18 kişi gözaltına alındı. Operasyonda sahte sağlık raporu düzenleyerek kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları gerekçesiyle çeşitli iş kollarından gözaltına alınan 18 kişi, ifadeleri alınmak üzere Kastamonu'ya getirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Öte yandan Kastamonu KOM ekipleri, geçtiğimiz yıl Ekim ayında da sahte sağlık raporu düzenleyerek devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle 88 kişiyi gözaltına almış, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden A.F.K. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bugün yapılan operasyonunda daha önceki operasyonla bağlantılı olduğu öğrenildi. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:25 Kaynak: İHA
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