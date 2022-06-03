Kastamonu merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye operasyon: 32 gözaltı - Son Dakika
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Kastamonu merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye operasyon: 32 gözaltı

03.06.2022 20:00
Kastamonu merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye operasyon: 32 gözaltı

KASTAMONU merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

KASTAMONU merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerince FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanma çabalarına ilişkin 6 ay önce soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmalar neticesinde Kastamonu, İstanbul, Ankara, Samsun, Ordu, Çanakkale, Kars ve Kocaeli'de şüphelilerin tespit edilen adreslerine operasyon düzenlendi. 32 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramada ise 3,5 milyon TL değerinde örgüte ait ziynet eşyası ile döviz ve TL cinsinden para, örgütsel dokümanlar, yasaklı yayınlar, ruhsatsız silah ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi. 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


Kastamonu merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye operasyon: 32 gözaltı
Kastamonu merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye operasyon: 32 gözaltı
Kastamonu merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye operasyon: 32 gözaltı
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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye operasyon: 32 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye operasyon: 32 gözaltı - Son Dakika
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