Kastamonu merkezli 8 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 32 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu merkezli 8 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 32 kişi yakalandı

03.06.2022 15:59
Kastamonu merkezli 8 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 32 kişi yakalandı

Kastamonu merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube müdürlüklerince 6 ayı aşkın süredir FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Kastamonu, İstanbul, Ankara, Samsun, Ordu, Çanakkale, Kars ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüphelinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, "Ayrıca 3,5 milyon lira civarında dolar, avro ve Türk lirası ile Ata lira, ziynet eşyası, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal, ruhsatsız silah ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi." bilgisi verildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu merkezli 8 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 32 kişi yakalandı - Son Dakika

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