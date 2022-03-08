Kastamonu merkezli DEAŞ operasyonunda 20 zanlı yakalandı - Son Dakika

Kastamonu merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte finansal destek sağladıkları tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, Kastamonu, Gaziantep, İstanbul ve Konya'da 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 20 zanlının gözaltına alındığı, 10'unun yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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