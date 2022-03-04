Kastamonu merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 16 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
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Kastamonu merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 16 zanlı serbest bırakıldı

04.03.2022 18:12
Kastamonu merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 16 zanlı serbest bırakıldı

Kastamonu merkezli 7 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli serbest bırakıldı.

Kastamonu merkezli 7 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli serbest bırakıldı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, telefonla vatandaşları arayarak kendini hakim, savcı, avukat, polis ve asker olarak tanıtarak dolandırdığı tespit edilen zanlıların yakalanması için başlattığı çalışma sonucu gözaltına alınan 16 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 3'ü savcılık tarafından serbest bırakıldı. 13 zanlı da sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kastamonu merkezli İstanbul, Samsun, Şanlıurfa, Van, Mersin ve Gaziantep'te düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 21 kişiden 2 milyon liraya yakın para ve ziynet eşyası aldığı tespit edilen 16 zanlı yakalanmıştı.

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Kastamonu merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 16 zanlı yakalandı Kastamonu merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 16 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Dolandırıcılık, Cumhuriyet, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 16 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika


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