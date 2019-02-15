Son Dakika Haberleri: Kastamonu Merkezli Sahte Para Operasyonu

Kastamonu Merkezli Sahte Para Operasyonu

23 dakika önce

Kastamonu merkezli 5 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 12'si tutuklandı.

Kastamonu Merkezli Sahte Para Operasyonu, System.String[]
Kastamonu merkezli 5 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 12'si tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 29 Aralık 2018 ile 6 Şubat tarihlerindeki parada sahtecilik olaylarının faillerine yönelik çalışma başlatıldı.

Kastamonu, İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda 152 bin liralık sahte banknot geçirildi, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 12'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 4 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:58 Kaynak: AA

Başsavcı, Kastamonu, Güncel
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