Kastamonu Merkezli Sahte Para Operasyonu
23 dakika önce
Kastamonu merkezli 5 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 12'si tutuklandı.
Kastamonu
merkezli 5 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 12'si tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince 29 Aralık
2018 ile 6 Şubat tarihlerindeki parada sahtecilik olaylarının faillerine yönelik çalışma başlatıldı.
Kastamonu, İstanbul
, Ankara
, Eskişehir
ve Afyonkarahisar
'da düzenlenen operasyonda 152 bin liralık sahte banknot geçirildi, 18 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 12'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltındaki 4 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:58 Kaynak: AA
Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar ve Enflasyon Beklentisini Açıkladı
İstanbul'da 35 Kadına Korkunç Fuhuş Tuzağı! Polis Operasyonla Kurtardı
Bayram İkramiyeleri ve Bakım Desteğiyle Emekliler Çifte Kazanç Sağlayacak
Müge Anlı "Hayatımın En Zor Programı" Deyip Cesedin Tandırda Yakıldığı Cinayetin Detaylarını Anlattı