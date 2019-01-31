Kastamonu Merkezli Sahtecilik Operasyonu
56 dakika önce
Kastamonu merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, sahte sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla 18 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu
merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, sahte sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla 18 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Kastamonu, Kocaeli
ve İstanbul
'da belirlenen evlere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda sahte sağlık raporu düzenledikleri, resmi belgede sahtecilik yaptıkları ve kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları gerekçesiyle çeşitli meslek gruplarından 18 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin Kastamonu Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:27 Kaynak: AA
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