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Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu merkezli üç ilde uyuşturucu operasyonu

Kastamonu merkezli üç ilde uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu merkezli üç ilde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Kastamonu merkezli üç ilde uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu merkezli üç ilde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli şahıstan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli şahıs takibe alındı. Yapılan takip sonrasında ekipleri, şüpheli şahısların Pınarbaşı ilçesi ile Bartın ve İstanbul'da bulunan 9 farklı adresinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 2 gram skunk, 210 gram kubar esrar, 15 gram kenevir tohumu ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Operasyonda jandarma ekiplerince 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından 7 şüpheli şahıs Azdavay Adliyesine çıkartıldı. Şüpheli şahıslardan 3'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:09 Kaynak: İHA
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