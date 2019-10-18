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Kastamonu merkezli uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Kastamonu merkezli 3 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan bir zanlı daha tutuklandı.

Kastamonu merkezli uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kastamonu merkezli 3 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan bir zanlı daha tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda M.K, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Azdavay Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aynı operasyon kapsamında Pınarbaşı ilçesi ile Bartın ve İstanbul'daki 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 2 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 210 gram kubar esrar, 15 gram kenevir tohumu ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanmış, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:59 Kaynak: AA
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