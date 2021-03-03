Kastamonu Mesleki Eğitim Kurs Merkezi geri sayıma geçti - Son Dakika

Kastamonu Mesleki Eğitim Kurs Merkezi geri sayıma geçti

03.03.2021 17:07
Kastamonu Mesleki Eğitim Kurs Merkezi geri sayıma geçti, System.String[]

Kastamonu Belediyesi Ahşap Birimi, Kastamonu Mesleki Eğitim Kurs Merkezi'nde (KASMEK) faaliyete geçiyor.

Kastamonu Belediyesi Ahşap Birimi, Kastamonu Mesleki Eğitim Kurs Merkezi'nde (KASMEK) faaliyete geçiyor.

Çalışmaları devam eden KASMEK binasında incelemelerde bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Belediye Ahşap Birimi'nin makinelerinin ve atölye araç gereçlerinin temininin yapıldığının altını çizdi. Kastamonu'nun geleceğe dönük hedeflerine ulaşmak adına Ahşap Birimi'nin hayati bir önem taşıdığının da altını çizen Başkan Vidinlioğlu, "Konak turizmi noktasındaki eksikliklerimizi kurduğumuz bu birimimizle birlikte hem daha uyguna hem de daha hızlı şekilde giderebileceğiz" dedi.

KASMEK binasında birçok alanda eğitim de verileceğini vurgulayan Başkan Vidinlioğlu, "Kastamonu Mesleki Eğitim Kurs Merkezi projesi çok değerli. Restorasyonunu tamamladığımız binamızda faaliyetler tam anlamıyla başladığında 270 kurs programı gerçekleştirilebilecek ve 4 bin kursiyere hizmet verilecek. Yine bu proje bünyesinde KASMEK binasında üç çok amaçlı sınıf, bilişim teknolojileri atölyesi, üç robotik kodlama atölyesi, zeka oyunları atölyesi, E-spor atölyesi, üç müzik atölyesi de bulunacak" diye konuştu.

KASMEK binası içerisinde 400 metrekarelik bir alanda 12 sergi alanı oluşturduklarını belirten Başkan Vidinlioğlu, "Burada fizik, kimya ve biyoloji alanları ile ilgili konuların deneysel olarak anlatıldığı materyallerde olacak. Bir bilim merkezimizde böylelikle bu binanın içerisinde yer alacak. Yapılacak planlama ile bu merkez haftanın bazı günleri grup ziyaretlerine, bazı günleri ise bireysel ziyaretlere açık olacak" şeklinde konuştu.

Kastamonu Belediyesi Ahşap Birimi'ni her fırsatta çok önemsediğini sözlerine ekleyen Başkan Vidinlioğlu, "Bu birimin tarihi gün yüzüne çıkartma hedeflerimiz doğrultusunda bizlere büyük katkı sağlayacağı düşüncesindeyim. İlk etapta 7 ustamız burada çalışacak. Atölyemizi kurduk. Hatta küçük çalışmalar bile yapılmaya başlandı. Tarihi projelerimizin hayata geçmesi noktasında Ahşap Birimi atardamar görevi görecek" ifadelerini kullandı. onaylandı" - KASTAMONU

Kastamonu Mesleki Eğitim Kurs Merkezi geri sayıma geçti
Kastamonu Mesleki Eğitim Kurs Merkezi geri sayıma geçti
Kastamonu Mesleki Eğitim Kurs Merkezi geri sayıma geçti
Kastamonu Mesleki Eğitim Kurs Merkezi geri sayıma geçti
Kastamonu Mesleki Eğitim Kurs Merkezi geri sayıma geçti
Kastamonu Mesleki Eğitim Kurs Merkezi geri sayıma geçti
Kastamonu Mesleki Eğitim Kurs Merkezi geri sayıma geçti

Mesleki Eğitim, Kastamonu, Atölye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kastamonu Mesleki Eğitim Kurs Merkezi geri sayıma geçti - Son Dakika Ekonomi


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