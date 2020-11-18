Kastamonu Millet Bahçesi için geri sayım başladı - Son Dakika

Kastamonu Millet Bahçesi için geri sayım başladı

18.11.2020 10:20
Kastamonu Millet Bahçesi için geri sayım başladı, System.String[]

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Millet Bahçesi ihalesini kazanan yüklenici firma ile yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Millet Bahçesi ihalesini kazanan yüklenici firma ile yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Millet Bahçesi ihalesini kazanan firma yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Vidinlioğlu, "Millet Bahçemizin yüklenici firma yetkilileriyle verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Yer tesliminin önümüzdeki hafta yapılacağı ve evrak işlemlerinin hızla başlayacağı bize iletildi. Millet Bahçesi'nde saha çalışması ise 2021'in ilk haftası itibariyle başlayacak" dedi.

Kuzeykent Mahallesi'nde 240 dönüm arazi üzerine Kastamonu Belediyesi'nin katkılarıyla projelendirilen ve TOKİ tarafından geçtiğimiz ay ihalesi yapılan Millet Bahçesi'nin yapımı için geri sayım başladı. 41 milyon 290 bin TL'lik teklif ile ihaleyi kazanan firma yetkilileri dün Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nu makamında ziyaret etti. Kastamonu'ya yakışır bir projenin yapımı için geri sayıma geçildiğini söyleyen Başkan Vidinlioğlu, "Millet Bahçesi projesi bildiğiniz üzere biz geldiğimizden sonra değişti. İlk verilen proje TOKİ tarafından tam beğenilmedi ve daha iyi bir proje yapılabileceği bizlere iletildi. Bunun üzerine önemli bir çalışma başlattık ve konuyu bizzat takip ettim. Ayrıca 240 dönüm sözü verilen proje için 180 dönümün altında bir alan kaldığını gördük. Bunun üzerine alanı 240 dönümün üzerine çıkartmak için çalıştık ve bunu TOKİ'ye sunduk. Yeni Millet Bahçesi projesi 'nefes alan bir şehir' hedefimizin önemli bir nişanesi olacak. Sosyal alanlarıyla vatandaşlarımızın en çok ziyaret edeceği noktaların başında gelecek" dedi.

Yüklenici firma yetkilileri verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Vidinlioğlu, "Yüklenici firma yetkililerimiz yer tesliminin haftaya yapılmasını beklediklerini ve hızla evrak işlerinin halledileceğini belirterek 2021'in ilk haftasında Millet Bahçesi'nin yapımına başlanacağını bizlere ilettiler. Bizler şehrimiz açısından büyük önem taşıyan bu projenin biran önce bitirilmesini istedik. Firma yetkilileri de hızla projeyi bitirmek istediklerini bizlere ilettiler. Kastamonu Belediyesi olarak şehrimize katkı sağlayacak her projeye destek olmaya devam edeceğiz. Yine şehrimizin birçok noktasında hemşehrilerimiz için sosyal alanlar oluşturmaya devam edeceğiz. Projemizin ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Kastamonu Millet Bahçesi için geri sayım başladı

Rahmi Galip Vidinlioğlu, Millet Bahçeleri, Kastamonu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kastamonu Millet Bahçesi için geri sayım başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi Yeni güne yükselişle başlayan dolar 7,75 liradan işlem görüyor Beton mikserinin altında kalan engelli genç öldü, anne sinir krizi geçirdi Bisikletiyle tırın altın kalan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtarabildi Kasksız yakalanan İrem Sak'ın ağabey korkusu: Aman o görmesin Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven'in yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebilecek Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı? Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı?         
09:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Berat Albayrak'ın istifasını birçoğumuzla aynı anda öğrenmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan da Berat Albayrak'ın istifasını birçoğumuzla aynı anda öğrenmiş         
09:39
Kanlar içerisinde bıraktığı sevgilisine akılalmaz tehdit: Bebeği alıp Suriyelilere veririm Kanlar içerisinde bıraktığı sevgilisine akılalmaz tehdit: Bebeği alıp Suriyelilere veririm         
09:11
Azerbaycan'da Rus Barış Gücüne protesto: Defol Rusya, Türkiye gel Azerbaycan'da Rus Barış Gücüne protesto: Defol Rusya, Türkiye gel         
08:47
MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele! 25 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele! 25 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu         
07:42
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde vatandaşlar şehirler arası seyahat edemeyecek Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde vatandaşlar şehirler arası seyahat edemeyecek         
02:24
Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu         
01:59
65 yaş üstü ile 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları netleşti 65 yaş üstü ile 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları netleşti         
01:41
İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi         
00:36
Aksaray'da uyuşturucu kullanan genç kız hastaneye gitmemek için yalvardı Aksaray'da uyuşturucu kullanan genç kız hastaneye gitmemek için yalvardı         
00:10
CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya peş peşe sert tepki: Kabadayılara pabuç bırakacak parti değiliz CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya peş peşe sert tepki: Kabadayılara pabuç bırakacak parti değiliz         
23:56
Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı         
23:10
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor         
18:59
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 10:42:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu Millet Bahçesi için geri sayım başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei