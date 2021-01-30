KASTAMONU - Milli boksör Bayram Malkan'ın hedefi olimpiyatlardan madalya ile dönmek - Son Dakika

KASTAMONU - Milli boksör Bayram Malkan'ın hedefi olimpiyatlardan madalya ile dönmek

30.01.2021 11:12

Milli boksör Bayram Malkan, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nda vize alarak olimpiyatlardan madalyayla dönmek için 1,5 yıldır çalışıyor.

Milli boksör Bayram Malkan, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nda vize alarak olimpiyatlardan madalyayla dönmek için 1,5 yıldır çalışıyor.

Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde antrenman yapan 21 yaşındaki Bayram Malkan, yumruklarını olimpiyat madalyası için sallıyor.

Olimpiyat vizesi alabilmek için 2019 yılının ikinci yarısından itibaren yoğun şekilde çalışan Bayram'ın kariyerinde Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra, Dünya Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları'nda ikincilik ile Avrupa üçüncülüğü bulunuyor.

Milli boksör Bayram Malkan, AA muhabirine, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nda Türkiye'yi 81 kiloda temsil edeceğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle geçen yıl Londra'daki Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nın ertelendiğini hatırlatan Bayram, "Geçen yıl iyi bir çalışma dönemi geçirmiştim. Gayet kararlıydık. Şimdi iptal olan maçlarımız için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kastamonu'da kamplarımıza devam ediyoruz." dedi.

Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerin takımlarıyla ikili kamp yaptıklarını anlatan Bayram, şöyle devam etti:

"Hedefim basamak basamak ilerlemek. İlk önce vizeyi alıp daha sonra olimpiyatı düşünmek istiyorum. Bu yönde çalışmalarımı yapıyorum. Rakibim belli. Belaruslu bir rakiple oynayacağım. 2 maç alırsam kotayı alacağım. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bir arkadaşımız vizeyi aldı. İnşallah bütün arkadaşlar olarak vizeyi alırız. Ülkemizi olimpiyatlarda temsil edip bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz. Avrupa'da ilk 3'teyim, dünyada 7 numarayım. Neden olmasın?"

Bayram Malkan, her gün üzerine koyarak devam ettiğini dile getirerek, "Bir numaralı İngiliz seri başı geldi, burada kamp yaptık. Bizden fazla bir yanları yok. Çalışmalarımız iyi. İnşallah olimpiyatta ilk önce vize, daha sonra da madalya alırım." diye konuştu.

KASTAMONU - Milli boksör Bayram Malkan'ın hedefi olimpiyatlardan madalya ile dönmek
KASTAMONU - Milli boksör Bayram Malkan'ın hedefi olimpiyatlardan madalya ile dönmek
KASTAMONU - Milli boksör Bayram Malkan'ın hedefi olimpiyatlardan madalya ile dönmek
KASTAMONU - Milli boksör Bayram Malkan'ın hedefi olimpiyatlardan madalya ile dönmek

Kastamonu, Bayram, Tokyo, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor KASTAMONU - Milli boksör Bayram Malkan'ın hedefi olimpiyatlardan madalya ile dönmek - Son Dakika Spor


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