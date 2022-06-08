KASTAMONU - Vefat eden muhtarların birinin yerine babası, diğerinin yerine oğlu seçildi

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kastamonu Müftüsü Bilgiç, vefat eden annesinin cenaze namazını kıldırdı - Son Dakika

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