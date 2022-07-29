Çiçek saksısında uyuşturucu taşırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir otomobilde yapılan aramada çiçek saksısına gizlenmiş vaziyette 17,56 gram metamfetamin ve 0,29 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpleliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde şüphelendikleri 4 şahsın bulunduğu aracı durdurdu. Şüphelilerin üst ve oto aramasında şahıslara ait çiçek saksısı içerisinde gizlenmiş vaziyette; 17,56 gram metamfetamin maddesi ve 0,29 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 2 şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu. - KASTAMONU