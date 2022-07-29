Çiçek saksısında uyuşturucu taşırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Çiçek saksısında uyuşturucu taşırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

29.07.2022 15:46
Çiçek saksısında uyuşturucu taşırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir otomobilde yapılan aramada çiçek saksısına gizlenmiş vaziyette 17,56 gram metamfetamin ve 0,29 gram esrar ele geçirildi.

Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir otomobilde yapılan aramada çiçek saksısına gizlenmiş vaziyette 17,56 gram metamfetamin ve 0,29 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpleliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde şüphelendikleri 4 şahsın bulunduğu aracı durdurdu. Şüphelilerin üst ve oto aramasında şahıslara ait çiçek saksısı içerisinde gizlenmiş vaziyette; 17,56 gram metamfetamin maddesi ve 0,29 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 2 şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çiçek saksısında uyuşturucu taşırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çiçek saksısında uyuşturucu taşırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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