Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Abana ilçesinde liman mevkiinde akşam saatlerinde serinlemek için denize giren Ahmet Şahin , akıntıya kapıldı. Bir süre sonra dalgalara kapılarak tamamen gözden kaybolan Ahmet Şahin'i arama çalışması başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ahmet Şahin'i arama çalışmalarını sürdürüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ahmet Şahin, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kastamonu'da denize giren şahıs, dalgalara kapılarak gözden koybuldu - Son Dakika

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