Kastamonu'da denize giren şahıs, dalgalara kapılarak gözden koybuldu - Son Dakika
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Kastamonu'da denize giren şahıs, dalgalara kapılarak gözden koybuldu

15.08.2022 00:33
Kastamonu'da denize giren şahıs, dalgalara kapılarak gözden koybuldu

Kastamonu'nun Abana ilçesinde akşam saatlerinde serinlemek için denize giren şahıs, bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde akşam saatlerinde serinlemek için denize giren şahıs, bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince şahsı arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Abana ilçesinde liman mevkiinde akşam saatlerinde serinlemek için denize giren Ahmet Şahin, akıntıya kapıldı. Bir süre sonra dalgalara kapılarak tamamen gözden kaybolan Ahmet Şahin'i arama çalışması başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ahmet Şahin'i arama çalışmalarını sürdürüyor. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ahmet Şahin, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da denize giren şahıs, dalgalara kapılarak gözden koybuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da denize giren şahıs, dalgalara kapılarak gözden koybuldu - Son Dakika
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