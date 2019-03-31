Son Dakika Haberleri: Kastamonu'nun Abana İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kastamonu'nun Abana İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Kastamonu'nun Abana ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Yunus Akgül kazandı.

Kastamonu'nun Abana İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Kastamonu'nun Abana ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Yunus Akgül kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Yunus Akgül bin 156, CHP adayı Erfain Tekin bin 11, MHP adayı Erhan Özgür 90 oy aldı.

Akgül'ün öz geçmişi

Yunus Akgül 1965'te Kastamonu'da dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olan Akgül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdür yardımcılığında bulundu.

Spor alanında çeşitli görevlerde bulunan Akgül, 2008 yılında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne atandı.

2011'den 2018'e kadar Başbakanlık Müşaviri olarak görev yapan Akgül evli ve 2 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:16 Kaynak: AA

Yunus Akgül, AK Parti, Abana, Kastamonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Bitlis'te AK Parti Adayı Nesrullah Tanğlay Birinci Oldu Son Dakika! Oy Sayımı Devam Ediyor! İşte Yarışın Kafa Kafaya Gittiği İller Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 21:11:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'nun Abana İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]