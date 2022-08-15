Balıkçıların da destek verdiği çalışmalara rağmen bulunamayan Şahin için Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK-3 Dalış Timi bölgeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Kastamonu, Hisarcık, Abana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtardıktan sonra denizde kaybolan babanın cesedine ulaşıldı - Son Dakika

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