Kastamonu'da denizde kaybolan kişi aranıyor - Son Dakika
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Kastamonu'da denizde kaybolan kişi aranıyor

15.08.2022 01:15

Kastamonu'nun Abana ilçesinde denizde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde denizde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Ailesiyle birlikte Liman mevkisinde denize giren 41 yaşındaki Ahmet Şahin, boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtardıktan sonra suda çırpınmaya başladı.

Olayı görenlerce kurtarılmaya çalışılan Şahin, gözden kayboldu.

Olayın ardından Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

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Kaynak: AA

Ahmet Şahin, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da denizde kaybolan kişi aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da denizde kaybolan kişi aranıyor - Son Dakika
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