Otomobil, karşıya geçmek isteyen çocuğa çarptı - Son Dakika
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Otomobil, karşıya geçmek isteyen çocuğa çarptı

25.08.2022 10:23
Otomobil, karşıya geçmek isteyen çocuğa çarptı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde karşıya geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde karşıya geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı. Kazada çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abana- İnebolu karayolu Yakaören mevkiinde sürücüsü öğrenilemeyen 37 BN 489 plakalı Fiat marka otomobil, karşıya geçmek isteyen ve ismi öğrenilemeyen küçük yaştaki çocuğa çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Abana Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından emniyet güçleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Fiat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil, karşıya geçmek isteyen çocuğa çarptı - Son Dakika

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