Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Abana ilçesinde 11 Ağustos 2021 ve 27 Haziran 2022 tarihlerinde yaşanan sel afetlerinin ardından heyelan tehlikesi olduğu gerekçesiyle işyerleri ve evler tahliye edilerek yıkılmıştı. Bölgede meydana gelen heyelan sebebiyle devrilen ağaç, park halindeki bir aracın üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Heyelanda devrilen ağaç park halindeki aracın üzerine düştü - Son Dakika

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