İş makinesini sahile getirip kepçesinden denize atladılar

Kastamonu'nun Abana ilçesinde sahile iş makinesi ile sahile gelen şahıslar, çıktıkları kepçeden denize atladı. O anlar ise sahildeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde iş makinesinin kepçesinden denize atlayan şahıslar, ölüme davetiye çıkardı. İş makinesi ile sahile gelen vatandaşlar, kepçeden denize atladı. O anlar ise duruma tepki gösteren vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde şahısların bir kısmı denizde olan iş makinesinin kepçesine çıktıkları ve kepçe yükseldikten sonra denize atladıkları görülüyor.

(Vedat Yunus İkizoğlu - İHA)