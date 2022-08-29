İş makinesini sahile getirip kepçesinden denize atladılar - Son Dakika
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İş makinesini sahile getirip kepçesinden denize atladılar

29.08.2022 10:19
İş makinesini sahile getirip kepçesinden denize atladılar

Kastamonu'nun Abana ilçesinde sahile iş makinesi ile sahile gelen şahıslar, çıktıkları kepçeden denize atladı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde sahile iş makinesi ile sahile gelen şahıslar, çıktıkları kepçeden denize atladı. O anlar ise sahildeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde iş makinesinin kepçesinden denize atlayan şahıslar, ölüme davetiye çıkardı. İş makinesi ile sahile gelen vatandaşlar, kepçeden denize atladı. O anlar ise duruma tepki gösteren vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde şahısların bir kısmı denizde olan iş makinesinin kepçesine çıktıkları ve kepçe yükseldikten sonra denize atladıkları görülüyor.

(Vedat Yunus İkizoğlu - İHA)

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş makinesini sahile getirip kepçesinden denize atladılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: İş makinesini sahile getirip kepçesinden denize atladılar - Son Dakika
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