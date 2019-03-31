Son Dakika Haberleri: Kastamonu'nun Araç İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Satılmış...

Kastamonu'nun Araç İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Satılmış...

13 dakika önce

Kastamonu'nun Araç ilçesinde belediye başkanlığına CHP'nin adayı Satılmış Sarıkaya seçildi.

Kastamonu'nun Araç İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Satılmış..., System.String[]
Kastamonu'nun Araç ilçesinde belediye başkanlığına CHP'nin adayı Satılmış Sarıkaya seçildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Satılmış Sarıkaya bin 858, AK Parti adayı Güngör Çetin bin 162, MHP adayı Fikri Yazan 244 oy aldı.

Sarıkaya'nın öz geçmişi

Satılmış Sarıkaya 1959'da Kastamonu'nun Araç ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Araç'ta, liseyi Mersin Öğretmen Lisesinde okuyan Sarıkaya, Kastamonu Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümünün ardından Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Kamuda ve özel sektörde çalışan Sarıkaya, iki dönem Araçspor Kulüp Başkanı olarak görev yaptı.

1994-1999 yıllarında Sosyal Demokrat Halkçı Partiden Araç Belediye Meclis Üyesi olan Sarıkaya, evli ve iki çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:48 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araç Sahipleri Dikkat! Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması 1 Nisan'da Sona Eriyor AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi'nin Sandığından CHP Adayı Tunç Soyer Çıktı DSP'li Aday Mustafa Sarıgül Şişli'de Hüsrana Uğradı CHP'nin Kırklareli'de Aday Göstermediği Mehmet Siyam Kesimoğlu, Bağımsız Girdiği Yarışı Önde Götürüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 22:01:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'nun Araç İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Satılmış...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]