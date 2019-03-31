Kastamonu'nun Araç İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Satılmış...
13 dakika önce
Kastamonu'nun Araç ilçesinde belediye başkanlığına CHP'nin adayı Satılmış Sarıkaya seçildi.
Kastamonu
'nun Araç
ilçesinde belediye başkanlığına CHP
'nin adayı Satılmış Sarıkaya
seçildi.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Satılmış Sarıkaya bin 858, AK Parti
adayı Güngör Çetin
bin 162, MHP
adayı Fikri Yazan
244 oy aldı.
Sarıkaya'nın öz geçmişi
Satılmış Sarıkaya 1959'da Kastamonu'nun Araç ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Araç'ta, liseyi Mersin
Öğretmen Lisesinde okuyan Sarıkaya, Kastamonu Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümünün ardından Yıldız Teknik Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
Kamuda ve özel sektörde çalışan Sarıkaya, iki dönem Araçspor Kulüp Başkanı olarak görev yaptı.
1994-1999 yıllarında Sosyal Demokrat Halkçı Partiden Araç Belediye Meclis Üyesi olan Sarıkaya, evli ve iki çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:48 Kaynak: AA
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