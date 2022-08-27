Pazarda kadınların 'sebze' savaşı: Sebze ve meyveler havada uçuştu - Son Dakika
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Pazarda kadınların 'sebze' savaşı: Sebze ve meyveler havada uçuştu

27.08.2022 14:13
Pazarda kadınların 'sebze' savaşı: Sebze ve meyveler havada uçuştu

Kastamonu'nun Araç ilçesinde semt pazarında iki grup kadın arasında çıkan kavgada sebze ve meyveler havada uçuştu.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde semt pazarında iki grup kadın arasında çıkan kavgada sebze ve meyveler havada uçuştu.

Olay, Kastamonu'nun Araç ilçesinde bulunan semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup kadın, alışveriş yapmak için geldikleri semt pazarında karşılaştı. Kadınlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kadınlar, tezgahlardan aldıkları onlarca sebze ve meyveyi birbirine fırlattı. Mısır, lahana, patates ve domateslerin havada uçuştuğu kavga, zabıta ve esnafın araya girmesi ile sonlandı. Çıkan kavgada esnafın ürünleri zarar görürken olayda yaralanan olmadı.

O anlar kamerada

Öte yandan, kavganın 3 kız kardeşin semt pazarında, babaları ile yaşayan kadınla karşılaşması sonrasında çıktığı öğrenildi. Saniye saniye kameralara yansıyan kavgada kadınların birbirine sebze ve meyve fırlattığı anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde kadınların tezgahlardan aldıkları ürünleri birbirine fırlattığı görülüyor. Kavga sırasında semt pazarında bulunan vatandaşlar ise panik yaşıyor.

"Pazarda ne varsa birbirilerine fırlatmışlar"

İlçe sakinlerinden Satılmış Sarıkaş, semt pazarında sürekli olarak kavgaların yaşandığını belirterek, "Ben pazara alışveriş için geldim. Saat 11.00 sıralarında gittim. Ondan sonra kavga çıkmış. Pazarda ne varsa birbirilerine fırlatmışlar. Esnaf araya girip ayırmış. Esnaf da hiçbir kabahat yok. Hep o kadınlar ortalığı karıştırıyor. Bu kadınlar merkezde yaşarken daha çok bu tarz olaylar oluyordu. Şimdi ilçe merkezinin dışında yaşıyorlar. Ama yine oluyor. Bu kadınlar burada yaşadıkça Araç'ın başı beladan çıkmaz" dedi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Hisarcık, Tragger, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pazarda kadınların 'sebze' savaşı: Sebze ve meyveler havada uçuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pazarda kadınların 'sebze' savaşı: Sebze ve meyveler havada uçuştu - Son Dakika
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