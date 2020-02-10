Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı - Son Dakika

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

6 saat önce

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı, System.String[]

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Vatandaşlar sabah saatlerinde karşılaştıkları bu manzarayla şaşırırken kar altında kalan araçlarının üzerini ve çevresini temizledi.

Kar altında neredeyse kaybolan otomobiller ile tavanındaki kar temizlenmeden trafiğe çıkan araçlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Azdavay Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yaptı.

Karın tadını çıkararak kızağa binen çocuklara büyükler de eşlik etti.

Kastamonu, Azdavay, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:26 Kaynak: AA
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