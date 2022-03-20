Kastamonu'nun bazı ilçelerinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti - Son Dakika
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Kastamonu'nun bazı ilçelerinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti

20.03.2022 17:54
Kastamonu'nun bazı ilçelerinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti

Kastamonu'nun Küre ilçesi ile İnebolu, Şenpazar, Ağlı ve Bozkurt ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

Kastamonu'nun Küre ilçesi ile İnebolu, Şenpazar, Ağlı ve Bozkurt ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

Kastamonu'nun özellikle yüksek rakımlı ilçelerinde yoğun kar yağışı devam ediyor.

Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği ilçelerde araçlar kar altında kaldı, evlerin çatılarında büyük kar kütleleri oluştu.

Kar nedeniyle il genelinde 443 köye ulaşım sağlanamazken Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, bölgede ulaşımı sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Küre Belediyesi Zabıta Amiri Yaşar Çetin, AA muhabirine, kış şartlarının ilçelerinde ağır geçtiğini söyledi.

İlçede kar kalınlığının yeniden 1,5 metreye yaklaştığını anlatan Çetin, "Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için çalışıyoruz. Gece gündüz faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kar yağışı hala devam ediyor. Araçlarımız kar altında. Vatandaşlarımız araçlarını çıkartmaya çalışıyor, biz de personelimizle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bütün yollarımızı açtık. Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Emrullah Kıldıroğlu ise geçen yıl birçok bölgede kuraklık yaşandığı için kar yağışından memnun olduklarını söyledi.

Kıldıroğlu, "Araçlar karlar altında kaldı. Uzun zamandır bu kadar kar yağışı olmamıştı." diye konuştu.

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Kastamonu, Bozkurt, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'nun bazı ilçelerinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti - Son Dakika


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