Kastamonu'nun "beyaz altını"nda hasat başladı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve "beyaz altın" olarak adlandırılan Taşköprü sarımsağının hasadına başlandı.

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde şubat ve mart aylarında ekilen sarımsağın hasadı, temmuz ayı başlarında gerçekleştiriliyor.

Taşköprü'de geçen yıl 25 bin dekar alanda yapılan sarımsak üretimi, bu yıl 22 bin dekarda gerçekleştiriliyor.

Haziran ayında etkili olan yağışlar nedeniyle sarımsakta beklenen 30 bin ton civarındaki rekoltede ise düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.

Sarımsak üreticisi Turhan Başören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan itibaren sarımsak işiyle uğraştığını söyledi.

Sarımsağın fiyatının çok değişkenlik gösterdiğine işaret eden Başören, "Geçen yıl sarımsağın az olmasından dolayı fiyatı yüksekti. Bu yıl belki geçen yılki gibi para etmeyebilir. Bu sene rekoltemizde eksiklikler olsa da geçen yıla göre iyi." dedi.

Sarımsak üreticisi Serkan Özkan da hasadın temmuz ayının ortasına kadar devam edeceğini belirterek, "Sarımsak çok emek isteyen bir ürün. Traktörle söküm yapıyoruz. Daha sonra toplayıp bağlıyoruz. Yağışlardan dolayı sarımsakta biraz azalma var." diye konuştu.

Özkan, bölgede "beyaz altın" olarak nitelendirilen Taşköprü sarımsağının tadı ve aromasıyla diğer sarımsaklardan ayrıldığını kaydetti.