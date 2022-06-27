Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim oldu! AFAD ekipleri vatandaşları kucağında taşıyarak güvenli alana taşıdı

Kırmızı alarm verilen Kastamonu'da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye davam ediyor. Geçtiğimiz yıl selin vurduğu ve can kayıplarının yaşandığı Bozkurt'ta yine zor günler yaşanıyor.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Bozkurt ilçesinde Ezine Çayının debisi sel suları ile birlikte yeninden yükseldi. Ezine Çayından taşan sel suları ilçe merkezini kapladı. Evleri ve iş yerlerini su bastı, istinat duvarları yıkıldı. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanak nedeniyle Ezine Çayı taştı. İlçeye bağlı İlişi Köyünde sel suları nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından botlarla tahliye edildi.

AFAD EKİPLERİ VATANDAŞLARI KUCAĞINDA TAŞIDI

Yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye giden AFAD ekipleri mahsur kalan vatandaşları bulundukları bölgeden kurtardı. Can kaybının yaşanmaması için büyük mücadele veren AFAD'a bağlı ekipler, mahsur kalanları kucaklarında taşıdı.

AFAD TEK TEK UYARMIŞTI

AFAD, sel beklediği il ve ilçeleri tek tek uyararak vatandaşların tedbirli olması konusunda çağrıda bulunmuştu. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda Kastamonu'nun İnebolu, Bozkurt, Abana, Çatalzeytin, Küre, Pınarbaşı, Şenpazar ve Cide ilçeleri; Karabük Merkez, Ovacık ve Safranbolu; Zonguldak'ın Devrek ve Gökçebey ilçeleri ile Bartın'ın Merkez ve Sinop'un Ayancık ilçesinde taşkın riskinin tehlikeli boyuta geldiği belirtildi.

5 BİNE YAKIN PERSONEL BÖLGEDE ÇALIŞIYOR

Yaşanan sel felaketiyle ilgili değerlendirmede bulunan İçişleri Bakanı Soylu, "Batı Karadeniz Bölgesi'nde yağışlar çok az da olsa sabahki şiddette değil. Ancak sel riski ve taşkın riski devam ediyor. Can kaybı ve kayıp ihbarı henüz yok hamdolsun. Sahada tüm kurumlar azami gayret gösteriyor. Bakan Yrd. İsmail Bey ve AFAD Bşk. Yunus Bey sahada koordinasyondalar. 950 iş makinası, hava ve kara arama kurtarma aracı 4684 personelle çalışmalar devam ediyor. Hemşehrilerimizden ricamız: Lütfen uyarıları dikkate alalım. Şuan itibariyle Kastamonu Bozkurt'ta güneş açtı. Zonguldak ve Bartın'da yağış devam ediyor Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.