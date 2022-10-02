Karaya oturduktan sonra kurtarılan balıkçı teknesi tersaneye götürülürken battı - Son Dakika
Üye Girişi

Karaya oturduktan sonra kurtarılan balıkçı teknesi tersaneye götürülürken battı

02.10.2022 18:21

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 10 gün önce karaya oturan balıkçı teknesi, kurtarıldıktan sonra tersaneye götürülürken battı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 10 gün önce karaya oturan balıkçı teknesi, kurtarıldıktan sonra tersaneye götürülürken battı.

Samsun Limanı'na kayıtlı Duru-67 isimli 21 metrelik balıkçı teknesi, 22 Eylül'de Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle İlişi Balıkçı Barınağı'na girmek istedi.

Sürüklenerek barınağın girişinde karaya oturan tekne, kurtarıldıktan sonra iki balıkçı teknesiyle çekilerek tersaneye götürülürken su almaya başladı.

İnebolu'nun Evrenye Balıkçı Barınağı'na sokulmak istenen tekne, barınağın girişinde battı. Batan tekne nedeniyle Evrenye Balıkçı Barınağı'na giriş çıkışlar kontrollü olarak yapılıyor.

Batan teknenin sahiplerinden Celil Çakır, AA muhabirine, yapılan çalışmanın sonunda teknelerini kurtarmayı başardıklarını söyledi.

Bozkurt Kaymakamının kendilerine yardımcı olduğunu belirten Çakır, "Teknede bulunan 6 personel, diğer tekneler tarafından tahliye edildi. Haliyle arka taraftan bayağı yara almış kayık. Bundan sonra devletimizden de yardım bekliyoruz. Hepten yıkıldık, bittik. Bir an önce bu teknenin buradan çıkmasını istiyoruz." dedi.

Karaya oturan teknelerinin kurtarılmasından dolayı 250-300 bin lira ödemeleri gerektiğini anlatan Çakır, şunları kaydetti:

"Su altında kaynak yapacaklar, ondan sonra tekrar buraya getirip bakımını yapacağız. Ondan sonra başka bir tekneyle tersaneye gideceğiz. Tersanede bir taraftan kayık yapılacak nasip olursa, bir taraftan ağ. Tabii bunlar hep maddiyata dayanıyor. Biz normalde Sinop Demirci köyüne gidecektik ama bu tekne oraya gitmez. Vinçle rıhtıma kaldırabiliriz onun da maliyeti çok yüksek. 150-200 bin lirayı geçiyor. Bir de Cide'deki tersaneye gidebiliriz ama nereden baksan bu kayık 15-20 gün burada kalır. Balık sezonunda 20 kişi perişan oldu."

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Karadeniz, Kastamonu, Bozkurt, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaya oturduktan sonra kurtarılan balıkçı teknesi tersaneye götürülürken battı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:20 CHP'nin ev sahipliğinde toplanan 6'lı masadan Cumhurbaşkanı adayı için yeni bir kriter daha geldi!
00:19 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden Rıdvan Dilmen'i çok şaşırtan detay: Uzun süredir görmemiştim
00:05 Gaziantep'te fahiş kira artışına tepki gösteren vatandaşlar eylem yaptı!
00:04 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine damga vuran hareket! Valerien Ismael'in o hareketi maçın önüne geçti
23:56 Gündeme damga vuran seçim anket! HDP'deki yükseliş ve İYİ Parti'deki düşüş gözler önüne serildi
23:47 Valerien Ismael, derbi sonu Weghorst ile ne konuştu? Merak edilen soruyu canlı yayında cevapladı
23:16 İsveç'te yeni skandal! İran'a yönelik protestoda terör örgütü YPG/PKK paçavraları açıldı
23:11 Bosna Hersek'te oy sayımı sürerken seçim yasasında değişiklik yapıldı
23:14 Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinin değerlendirmesini yaptı: İki taraf için de iyi sonuç değil
23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle panikleyen Yunanistan'dan halka çağrı: Tüm güçlerimizi alarma geçirdik, korkmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 00:30:30. #1.13#
SON DAKİKA: Karaya oturduktan sonra kurtarılan balıkçı teknesi tersaneye götürülürken battı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement