Karaya oturduktan sonra kurtarılan balıkçı teknesi tersaneye götürülürken battı

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 10 gün önce karaya oturan balıkçı teknesi, kurtarıldıktan sonra tersaneye götürülürken battı.

Samsun Limanı'na kayıtlı Duru-67 isimli 21 metrelik balıkçı teknesi, 22 Eylül'de Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle İlişi Balıkçı Barınağı'na girmek istedi.

Sürüklenerek barınağın girişinde karaya oturan tekne, kurtarıldıktan sonra iki balıkçı teknesiyle çekilerek tersaneye götürülürken su almaya başladı.

İnebolu'nun Evrenye Balıkçı Barınağı'na sokulmak istenen tekne, barınağın girişinde battı. Batan tekne nedeniyle Evrenye Balıkçı Barınağı'na giriş çıkışlar kontrollü olarak yapılıyor.

Batan teknenin sahiplerinden Celil Çakır, AA muhabirine, yapılan çalışmanın sonunda teknelerini kurtarmayı başardıklarını söyledi.

Bozkurt Kaymakamının kendilerine yardımcı olduğunu belirten Çakır, "Teknede bulunan 6 personel, diğer tekneler tarafından tahliye edildi. Haliyle arka taraftan bayağı yara almış kayık. Bundan sonra devletimizden de yardım bekliyoruz. Hepten yıkıldık, bittik. Bir an önce bu teknenin buradan çıkmasını istiyoruz." dedi.

Karaya oturan teknelerinin kurtarılmasından dolayı 250-300 bin lira ödemeleri gerektiğini anlatan Çakır, şunları kaydetti:

"Su altında kaynak yapacaklar, ondan sonra tekrar buraya getirip bakımını yapacağız. Ondan sonra başka bir tekneyle tersaneye gideceğiz. Tersanede bir taraftan kayık yapılacak nasip olursa, bir taraftan ağ. Tabii bunlar hep maddiyata dayanıyor. Biz normalde Sinop Demirci köyüne gidecektik ama bu tekne oraya gitmez. Vinçle rıhtıma kaldırabiliriz onun da maliyeti çok yüksek. 150-200 bin lirayı geçiyor. Bir de Cide'deki tersaneye gidebiliriz ama nereden baksan bu kayık 15-20 gün burada kalır. Balık sezonunda 20 kişi perişan oldu."