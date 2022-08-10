Selde yıkılan dükkanının inşasında işçi olarak çalışıyor - Son Dakika
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Selde yıkılan dükkanının inşasında işçi olarak çalışıyor

10.08.2022 13:40

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir yıl önce yaşanan sel felaketine dükkanında yakalanan ve yükselen sel suyundan çatının yangın tüpüyle kırılması sayesinde kurtulan Şaban Demir, şimdi ilçedeki dükkanların inşaatını üstlenen firmada işçi olarak çalışıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir yıl önce yaşanan sel felaketine dükkanında yakalanan ve yükselen sel suyundan çatının yangın tüpüyle kırılması sayesinde kurtulan Şaban Demir, şimdi ilçedeki dükkanların inşaatını üstlenen firmada işçi olarak çalışıyor.

Şiddetli yağışların ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu Bozkurt, 11 Ağustos 2021'de su altında kaldı.

Giyim mağazası bulunan Şaban Demir, can kayıplarının yaşandığı, binaların yıkıldığı sele iş yerinde yakalandı.

Suyun hızla dolduğu iki katlı iş yerinde, yanındakilerle üst kata çıkan Demir, tavanın yangın tüpüyle kırılması sayesinde selden kurtuldu.

İş yeri su altında kalan pek çok esnaf gibi tüm eşyalarını ve malını kaybeden Demir, devletin de desteğiyle selin izlerini silmek için kolları sıvadı.

Demir, iş yerine dolan çamuru temizlemekle işe koyuldu. Ekiplerin de yardımıyla iş yerlerinin temizlenmesinin ardından onarım çalışmaları başlarken, babası ile konteynerde konfeksiyon işini sürdüren Demir, bir taraftan da İŞKUR'un Toplum Yararına Programı ile İlçe Özel İdare'de 9 ay çalışarak ailesinin geçimini sağladı.

Selden yıkılan veya zarar gören iş yerlerinin yeniden inşasını yapan bir taşeron firmada işçi olarak çalışmaya devam eden Demir, hem para kazanıyor hem de kendi dükkanının inşaatında çalışıyor.

Demir, eskiden olduğu gibi mağazasında müşterileriyle buluşmak için gün sayıyor.

"Afeti birebir yaşadık"

Şaban Demir, AA muhabirine, ilçede 40 yıldır giyim mağazalarının bulunduğunu söyledi.

Bozkurt'ta geçen yıl yaşanan sel felaketinde son anda kurtulduğunu belirten Demir, "Afet esnasında iş yerindeydim. Herkes 'sel geliyor, afet geliyor' diye koşuşturmaya başladı. Daha önce de iş yerine ufak sular girmişti. Ben de 'Bir şey olmaz' dedim. İş yerimin kapısını kapattım, içerideydim. Afeti birebir yaşadık. Çatıdan çıkarak kurtardım kendimi." dedi.

Selin ardından ilçede büyük bir seferberliğin başlatıldığını anlatan Demir, "Bütün ekipler buraya geldi. Buradaki balçıkları temizlediler. Sayın bakanlarımız bire bir sahadaydı, kendilerine teşekkür ediyoruz. İş yerim yıkılınca psikolojik olarak etkilendim. 'Ne yapacağım bundan sonra?' diye düşündüm. Devletimizin Toplum Yararına Projesinde 9 ay çalıştım." diye konuştu.

"Bütün dükkanlar yapılacak. Eskisinden daha iyi olacak"

Şu an çalıştığı firma ile kendi iş yerini de onardıklarını dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Şimdi de hem dükkanımı yapıyorum hem ailemi geçindiriyorum. Babam da konteynerde giyim iş yerimizi devam ettiriyor. Eskiye göre psikolojimiz iyi. Hevesliyiz, yeniden iş yapacağız, dükkan açacağız, insanlara çevremize ve kendimize faydalı olacağız. Bekleyişimiz sürüyor. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Şu anda mevcut dükkanımız yapılıyor. Bütün dükkanlar yapılacak. Eskisinden daha iyi olacak. İnşallah bütün esnaflarımız faydalanacak. O güzel günleri bekliyoruz."

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Kaynak: AA

Kastamonu, Hisarcık, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selde yıkılan dükkanının inşasında işçi olarak çalışıyor - Son Dakika

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