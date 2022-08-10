Aile mesleğinin devamı için selde kaybettiği eşinin yerine tezgahın başına geçti

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde geçen yıl yaşanan sel felaketinde eşini kaybeden Özlem Keşepli, dede mesleğini çocuklarına bırakabilmek için kuyumcu dükkanını yeniden açtı.

İlçede 11 Ağustos 2021'de meydana gelen sel felaketinde, kuyumculuk yapan 44 yaşındaki Fatih Keşepli, su altında kalan iş yerinde yaşamını yitirdi.

Fatih Keşepli'nin vefatından 6 ay sonra 72 yaşındaki babası Ahmet Keşepli de rahatsızlanarak vefat etti.

İlçede birçok esnaf gibi iş yerleri su altında kalan Keşepli ailesi, maddi zararın ötesinde sevdiklerini kaybetmenin acısıyla zor günler geçirdi.

Fatih Keşepli'nin eşi Özlem Keşepli, hem aile mesleğini yaşatmak hem de çocukları için, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından selde yıkılan veya zarar gören iş yerlerinin yerine yapılan dükkanlardan birini devralarak kuyumculuğa devam etmeye karar verdi.

En büyük destekçisi kayınvalidesi Sevil Keşepli olan Özlem Keşepli, şimdi çocuklarına dedelerinin mesleğini bırakabilmek için çalışıyor.

"Çok zor zamanlar geçirdik"

İki çocuk annesi Özlem Keşepli, AA muhabirine, Keşepli ailesinin Bozkurt'ta 6 kuşaktır kuyumculuk yaptığını söyledi.

Eşinin ve kayınpederinin vefatının ardından büyük bir boşluğa düştüklerini ifade eden Keşepli, şöyle devam etti:

"Eşimi kaybettikten 6 ay sonra eşimin acısından dolayı kayınpederimi kaybettik. Biz de kayınvalidem ile birlikte, 'Bu yol devam edecek' diye yedinci nesil de oğlum olduğu için bu yola birlikte baş koyduk. Açılışını en nihayetinde yapabildik. Kolay olmadı, çok zor oldu. Çok zor zamanlar geçirdik. Allah kimseyi biz gibi yakmasın, Allah kimseyi biz gibi sınamasın. Diyecek söz yok. Başlanılan bir yol vardı, o yol da geriye bırakılamazdı. Evlatlarımız için, aile için her şeyden önce çocuklar için inşallah devamı güzel olur."

"Bozkurt Türkiye tarihinin en kötü anılarını yaşadı"

Selde zarar gören dükkanın devlet eliyle yapıldığını anlatan Keşepli, "Devlet elinden geleni yaptı, bence 11 Ağustos itibarıyla devlet olduğunu gösterdi, arkasında durdu. Bozkurt unutulmasın. Bozkurt Türkiye tarihinin en kötü anılarını yaşadı. Anılarımız, çocukluklarımız, hatıralarımız, sevdiklerimiz, sevgilerimiz her şey 11 Ağustos'ta gitti. Biz şimdi 11 Ağustos'ta tekrar yeşermek istiyoruz." diye konuştu.

Keşepli, oğlunun 5, kızının 13 yaşında olduğunu belirterek, çocuklarının geleceği için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.