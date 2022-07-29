Devrilen vincin altında kalan operatör öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Devrilen vincin altında kalan operatör öldü

29.07.2022 12:10
Devrilen vincin altında kalan operatör öldü

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde inşaatta devrilen vincin altında kalan operatör Ali Nergiz (45) hayatını kaybetti.

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde inşaatta devrilen vincin altında kalan operatör Ali Nergiz (45) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesindeki inşaatta meydana geldi. İnşaatta beton blokların yerleştirilmesi sırasında vinç devrildi. Operatör Ali Nergiz, vincin altında kaldı. Kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Nergiz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Nergiz'in cesedi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


YORUMLAR
500
Başkan Bozkurt, Moskova heyetini makamında ağırladı Başkan Bozkurt, Moskova heyetini makamında ağırladı Kastamonu'da inşaat vincinin devrilmesi sonucu bir kişi öldü Kastamonu'da inşaat vincinin devrilmesi sonucu bir kişi öldü
Kaynak: DHA

Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devrilen vincin altında kalan operatör öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
16:38 Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien Ismael'e destek çıktı
16:22 Marmaris'te korkutan orman yangını! Yükselen alevler kontrol altına alındı
16:17 Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alioski Fenerbahçe yolunda! Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi...
16:15 Şarkıcı Latif Doğan'ın hayatını kaybeden annesi Ayşe Doğan bugün toprağa verildi!
16:13 Sosyal medya fenomeni Jahrein'den kadın takipçisine ahlaksız sözler: O fındık memeler büyütülecek, fotoğraflarına bakarken midem bulandı
16:03 Antalya'da boynuna "sağır ve dilsiz" yazarak dilencilik yapan sahtekarın foyası çıktı! Zabıtayı görünce konuşmaya başladı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 18:08:58. #1.13#
SON DAKİKA: Devrilen vincin altında kalan operatör öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement