Kaza, sabah saatlerinde Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesindeki inşaatta meydana geldi. İnşaatta beton blokların yerleştirilmesi sırasında vinç devrildi. Operatör Ali Nergiz, vincin altında kaldı. Kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Nergiz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Nergiz'in cesedi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Devrilen vincin altında kalan operatör öldü - Son Dakika

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