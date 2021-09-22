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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde görev yapan jandarma ve AFAD personeline teşekkür belgesi verildi - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde görev yapan jandarma ve AFAD personeline teşekkür belgesi verildi

22.09.2021 01:58
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde görev yapan jandarma ve AFAD personeline teşekkür belgesi verildi

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde görev yapan jandarma ve AFAD personeline teşekkür belgesi verildi.

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde görev yapan jandarma ve AFAD personeline teşekkür belgesi verildi.

Kastamonu'da şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta ilçedeki Ezine Çayı'nın taşması, can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ile çok sayıda evin su ve balçık altında kalmasına neden oldu. Selin vurduğu Bozkurt'ta Türkiye'nin dört bir tarafından sevk edilen ekipler, ilçenin normal hayata dönmesi için canla başla mücadele ediyor. Bu çalışmalara destek veren selzede vatandaşların eşyalarının taşınmasından ilçenin balçıktan temizlenmesine kadar görev alan jandarma ve AFAD ekiplerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hazırlanan teşekkür belgeleri takdim edildi.

Bozkurt ilçe girişinde düzenlenen törende konuşan Vali Avni Çakır, Kastamonu'da 7 ilçenin sel afetinden etkilendiğini belirterek, 71 kişinin hayatını kaybettiğini ve halen kayıp 9 kişinin de arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğine işaret eden Vali Çakır, "11 Ağustos'un hemen ertesinde başlayan ve geçtiğimiz pazar gününe kadar devam eden yoğun bir arama kurtarma ve temizleme çalışması başladı. Jandarma, bu süreçte çok önemli bir görev üstlendi. Afetin ilk gününden itibaren 2 bine yakın Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı personeli, 800'e yakın Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı personeli afette görev aldı. Yine AFAD başkanlığına ait personel de sahada görev aldı. Yurdumuzun dört bir yanından gelen kamu kurumları ve STK'ların desteği ile ilçemizde temizlik çalışmalarını bitirdik" dedi.

Şimdiye kadar bin 250'ye yakın bina ve iş yerinin temizlendiğini belirten Vali Çakır, "Bunu konuşurken rahat konuşuyoruz ama sahada yapılan uygulamaların nasıl olduğunu görenler, bir ayda yapılan işin ne büyük bir başarı olduğunu daha iyi anlayacaklar. Bir metrekareden girilerek günlerce depolar, iş yerleri temizlendi. Siz kahramanlarımızın üstün özveri ve çalışmalarında, bazen bir hafta bazen 1 gün bazen 10 gün süren depo ve iş yeri temizliği yapıldı. Bin 250'ye yakın bina ve iş yeri temizliği, arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirildi. Bazen teknoloji yetersiz kaldı. Sadece çamur değil, içerisinde malzeme olduğu için fizik gücü gerekti" diye konuştu. İlçenin temizliğinin dışında jandarmanın, vatandaşların evlerinin taşınmasında da aktif görev aldığını hatırlatan Vali Çakır, "Vatandaşımıza sayenizde büyük bir moral ve güç verildi. Bu süreçte gösterdiğiniz başarı sizlerin evlatlarınıza, çocuklarınıza, dostlarınıza vereceğiniz en büyük şeref madalyası. Bu herkese nasip olmaz. Tarih devam ettiği müddetçe siz buradaki çalışmalarınızı büyük bir gurur ve onurla söyleyeceksiniz. Bu ananızın ak sütü gibi helal" ifadelerini kullandı.

Vali Çakır, konuşmasının ardından teşekkür belgelerini jandarma ve AFAD personeline takdim etti. Programa Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, Kastamonu Il Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı Albay Mehmet Çelik, Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt ile bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. İHA

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Kastamonu, Jandarma, Bozkurt, AFAD, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde görev yapan jandarma ve AFAD personeline teşekkür belgesi verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde görev yapan jandarma ve AFAD personeline teşekkür belgesi verildi - Son Dakika
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