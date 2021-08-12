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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel büyük yıkıma sebep oldu - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel büyük yıkıma sebep oldu

12.08.2021 10:39

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan binaların görüntüsü endişelendirdi. Selin vurduğu Kastamonu'da hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken, günün ağarmasıyla bölgeden felaketin vahametini gösteren görüntüler gelmeye devam ediyor.

Karadeniz'de salı gününden beri etkili olan yağışlar bölgeye adeta felaketi yaşattı. Baskınlar nedeniyle onlarca ev su altında kalırken, vatandaşlar da güvenli bölgelere tahliye edilmeye devam ediyor. Ekiplerin ve vatandaşların mücadele ettiği felaketten acı haberler de art arda geliyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin yerle bir ettiği binanın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Sel sularının teslim aldığı Kastamonu'da hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken, sayının daha da yükselebileceği ve kayıpların olduğu öne sürüldü. Şehirde yaşanan felaketin bilançosu ise asıl gün ağarınca belli oldu. Bozkurt ilçesinde dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görülürken, havadan görüntülenen ilçede yerle bir olan binaların görüntüsü izleyenleri kahretti.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin yerle bir ettiği binanın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı

KASTAMONU'DA BİNANIN YIKILMA ANI KAMERADA

Sabah saatlerinde Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde görüntülenen yerle bir olmuş bir binanın yıkıldığı anlara ilişkin video da ortaya çıktı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydettiği görüntülerde, suların paramparça ettiği binanın ayakta daha fazla duramayıp çöktüğü anlar yer aldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel büyük yıkıma sebep oldu

Karadeniz, Kastamonu, Salı, Sel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel büyük yıkıma sebep oldu - Son Dakika


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