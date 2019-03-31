Son Dakika Haberleri: Kastamonu'nun Çatalzeytin İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı...

Kastamonu'nun Çatalzeytin İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı...

2 saat önce

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Ahmet Demir kazandı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı..., System.String[]
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Ahmet Demir kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Demir 724, AK Parti adayı Musa İhsan Uğuz 663, CHP adayı Mahir Muhlis Acar 323 oy aldı.

-Demir'in öz geçmişi

1965 yılında Sinop'ta doğan Demir, ilk ve orta öğrenimini Çatalzeytin'de tamamladı.

Kendine ait akaryakıt şirketinin işletmeciliğini yapan Demir, 2009 yılından beri MHP Kastamonu İl Delegesidir.

Demir, evlidir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:28 Kaynak: AA

Ahmet Demir, Kastamonu, MHP, Çatalzeytin, Güncel
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