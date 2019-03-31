Kastamonu'nun Çatalzeytin İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı...
2 saat önce
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Ahmet Demir kazandı.
Kastamonu
'nun Çatalzeytin
ilçesinde belediye başkanlığını MHP
adayı Ahmet Demir
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Demir 724, AK Parti
adayı Musa İhsan Uğuz
663, CHP
adayı Mahir Muhlis Acar
323 oy aldı.
-Demir'in öz geçmişi
1965 yılında Sinop
'ta doğan Demir, ilk ve orta öğrenimini Çatalzeytin'de tamamladı.
Kendine ait akaryakıt şirketinin işletmeciliğini yapan Demir, 2009 yılından beri MHP Kastamonu İl Delegesidir.
Demir, evlidir.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:28 Kaynak: AA
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