Sınır anlaşmazlığı yüzünden komşusunu öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Sınır anlaşmazlığı yüzünden komşusunu öldürdü

06.08.2022 21:05
Sınır anlaşmazlığı yüzünden komşusunu öldürdü

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir süredir sınır anlaşmazlığı bulunan iki komşu arasında silahlı kavga çıktı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir süredir sınır anlaşmazlığı bulunan iki komşu arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada bir kişi hayatını kaybetti, olayı gerçekleştiren şahıs ise kaçmayı başardı.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Kavakören köyünde Halil Bursa ile hem akrabası hem de komşusu Adem Bursa arasında bir süredir sınır anlaşmazlığı yaşandığı iddia edildi. Sınır anlaşmazlığı yüzünden Halil Bursa ile Adem Bursa arasında bir kez daha tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 72 yaşındaki Halil Bursa, tüfek ile akrabası ve amcasının oğlu 67 yaşındaki Adem Bursa'ya ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Adem Bursa, yaşanan olayda hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Halil Bursa ise, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Jandarma ekipleri tarafından Halil Bursa'yı yakalama çalışmaları devam ediyor. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
Sarıyer'de ilginç anlar: Önce kavga etti sonra kaputun üstünde gitti Sarıyer'de ilginç anlar: Önce kavga etti sonra kaputun üstünde gitti Virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı Virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Çatalzeytin, Kastamonu, kavga, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sınır anlaşmazlığı yüzünden komşusunu öldürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:50 Şef Mehmet Yalçınkaya'nın annesini görenler şaşırıp kaldı: Hık demiş burnundan düşmüş
20:42 Beşiktaş sezonu Kayserispor karşılaşmasıyla açıyor! Maçın ilk 11'leri netleşti
20:35 MasterChef Dilara'nın sosyal medya paylaşımları takipçilerini mest etti
19:54 Burak Yılmaz yeni takımıyla çıktığı ilk maçta fileleri sarstı!
19:25 Sessizliğini koruyan Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi sosyal medyadan paylaştı!
19:22 Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham, Southampton'ı 4-1 yendi
19:11 Düğünde oynadığı video ile gündem olan temizlik işçisine belediye başkanından hediye!
18:43 Premier Lig'in ilk haftasında Liverpool, deplasmanda Fulham ile berabere kaldı!
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Meral Akşener'in uyuşturucuyla ilgili sözlerine cevap: Bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur
18:36 KPSS'nin iptal edilmesine yönelik Erdoğan'ın "Bunu seçime kadar satacaklardı" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Zihni böyle çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 21:05:38. #1.12#
SON DAKİKA: Sınır anlaşmazlığı yüzünden komşusunu öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement