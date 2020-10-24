Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde ikinci orman yangını - Son Dakika

İlçeye bağlı Sırakonak köyü Gürcüdere mevkisindeki ormanlık alanda perşembe günü çıkan ve ekiplerin müdahalesi süren yangının ardından, bölgeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Attepe Yaylası'ndaki ormanlık alanda da yangın başladı.

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