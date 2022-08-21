Hafif ticari araç ile cip çarpıştı: Sürücüler burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika
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Hafif ticari araç ile cip çarpıştı: Sürücüler burnu bile kanamadan kurtuldu

21.08.2022 18:38
Hafif ticari araç ile cip çarpıştı: Sürücüler burnu bile kanamadan kurtuldu

Kastamonu'nun Cide içesinde hafif ticari araç ile cip çarpıştı.

Kastamonu'nun Cide içesinde hafif ticari araç ile cip çarpıştı. Kazada sürücüler yara almadan kurtuldu.

Kaza, Kastamonu'nun Cide ilçesi Bartın- İnebolu karayolu Ovaaltı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 37 ABZ 118 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir hakindeyken dönüş yapmak için yavaşlayan yabancı plakalı cipe arkadan çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken sürücüler ise yara almadan kurtuldu. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Tragger, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç ile cip çarpıştı: Sürücüler burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hafif ticari araç ile cip çarpıştı: Sürücüler burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika
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