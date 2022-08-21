Kaza, Kastamonu'nun Cide ilçesi Bartın- İnebolu karayolu Ovaaltı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 37 ABZ 118 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir hakindeyken dönüş yapmak için yavaşlayan yabancı plakalı cipe arkadan çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken sürücüler ise yara almadan kurtuldu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Tragger, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hafif ticari araç ile cip çarpıştı: Sürücüler burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.