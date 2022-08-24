Kaza, saat 19.30 sularında Kastamonu 'nun Cide ilçesinde meydana geldi. Taşköprü ilçesindeki akrabalarını ziyaretten dönen ailenin içerisinde bulunduğu Yılmaz Aktaş yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Cide girişinde şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Yılmaz Aktaş ve oğlu Emre Aktaş , ters dönen otomobilden hafif yaralı olarak çıkarılırken, kayınvalide Saniye Uzun araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu otomobilden çıkarılan Saniye Uzun, damadı Yılmaz Aktaş ve torunu Emre Aktaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Kastamonu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.