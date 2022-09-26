Kastamonu'da balık tutmak için denize açılan kişiden haber alınamıyor - Son Dakika
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Kastamonu'da balık tutmak için denize açılan kişiden haber alınamıyor

26.09.2022 00:22
Kastamonu'da balık tutmak için denize açılan kişiden haber alınamıyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde balık tutmak için teknesiyle denize açılan kişiden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde balık tutmak için teknesiyle denize açılan kişiden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.

İlyasbey köyü mevkisinden balık tutmak için denize açılan Doğan Çelen'den (39) haber alınamadı.

Kerempe Feneri mevkisinde teknesi bulunan Çelen'in yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

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Kaynak: AA

Kastamonu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da balık tutmak için denize açılan kişiden haber alınamıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kastamonu'da balık tutmak için denize açılan kişiden haber alınamıyor - Son Dakika
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