Kastamonu'nun Cide ilçesinde balık tutmak için teknesiyle denize açılan kişiden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.
İlyasbey köyü mevkisinden balık tutmak için denize açılan Doğan Çelen'den (39) haber alınamadı.
Kerempe Feneri mevkisinde teknesi bulunan Çelen'in yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da balık tutmak için denize açılan kişiden haber alınamıyor - Son Dakika