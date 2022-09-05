Ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti

05.09.2022 11:28
Ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıktığı ağaçtan düşen vatandaş, hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıktığı ağaçtan düşen vatandaş, hayatını kaybetti.

Olay, Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Güren Kethüda köyü Kargalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Yalgın isimli vatandaş, çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti. Yalgın'ın cenazesi, Güren Kethüda köyü Kargalar Mahallesi'nde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

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