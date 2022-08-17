Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde denizde arkadaşları ile eğlendiği sırada aniden fenalaşan 67 yaşında Şaban Yunaklı, suda çırpınmaya başlayınca çevredekiler tarafından denizden çıkartıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Şaban Yunaklı, kurtarılamadı. Yunaklı'nın cenazesi, Cide Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Yunaklı'nın denizde kalp krizi geçirdiği öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Denizde eğlendiği sırada aniden fenalaşan şahıs öldü - Son Dakika

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