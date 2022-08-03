Kastamonu'da kuyumcudan küpe çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da kuyumcudan küpe çalan hırsız yakalandı

03.08.2022 15:03
Kastamonu'da kuyumcudan küpe çalan hırsız yakalandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kuyumcudan iki çift altın küpe çalan hırsız, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kuyumcudan iki çift altın küpe çalan hırsız, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir kuyumcudan, kuyumcunun dalgınlığından yararlanarak iki çift altın küpe çalındı. Bir süre sonra altın küpelerin çalındığını fark eden kuyumcu, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki kameraları tek tek izleyerek hırsızın eşkalini belirledi. Polis ekipleri, yoğun mesai sonrası hırsızın A.Ç. isimli bir kadın olduğunu belirledi. Polis ekipleri, A.Ç. isimli kadını yakalayarak gözaltına alırken, altın küpeleri de ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
Buğdayın atası 'siyez'de hasat başladı Buğdayın atası 'siyez'de hasat başladı Sel mağduru Küre ilçesine yeni iş makineleri kazandırıldı Sel mağduru Küre ilçesine yeni iş makineleri kazandırıldı
Kaynak: İHA

Kastamonu, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da kuyumcudan küpe çalan hırsız yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:52 2030 Dünya Kupası için Güney Amerika'nın dört ülkesinden ortak başvuru geldi
14:39 Metin Külünk'ten "KPSS" Açıklaması: FETÖ unsurları Cumhur İttifakı'na karşı kirli operasyon peşinde
14:32 Eski Fenerli Kadlec: Fenerbahçe'deki hiçbir oyuncunun ismini bilmiyorum
14:30 Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu nafaka nedeniyle yine mahkemelik oldu
14:21 Kemal Kılıçdaroğlu yarın Uludere'yi ziyaret edecek
14:13 Sorunlarını çözemeyen Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'den çekileceği öne sürüldü
13:59 Berkan Kutlu, Galatasaray'ı sildi! Ayrılık iddiaları kuvvetlendi
14:00 15 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiası! 111,5 yıl hapsi isteniyor
13:59 Muharrem İnce'nin ejder meyvesinin fiyatına verdiği tepki dikkat çekti
13:57 Hindistan'da bir adam, ülkesinde işlenen bütün kötülüklerin durması adına 22 yıldır yıkanmadığını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 15:04:02. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da kuyumcudan küpe çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement