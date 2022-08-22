Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Cide ilçesindeki bir adreste kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaşan Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Hisarcık, Kenevir, Cide, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Serada kenevir yetiştiren şahıslara operasyon - Son Dakika

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